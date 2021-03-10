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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث ترتيبات افتتاح العاصمة الإدارية

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:31 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث ترتيبات افتتاح العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وسير الامتحانات والترتيبات الجارية، لافتتاح العاصمة الادارية الجديدة نهاية العام الجارى.
 
كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار، باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة، طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات التى تحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومى لنهضة التعليم في مصر.
 

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولي

العاصمة الادارية

امتحانات

التعليم

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