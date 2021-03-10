النيابة تستمع لأبناء سيدة قتلها طليقها بالعمرانية والشهود يكشفون التفاصيل

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة مقتل ربة منزل على يد طليقها المسن بمنطقة العمرانية فى الجيزة، حيث طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم أبناء المجني عليها، والذين أكدوا على سابقة خلاف بين والدتهم المجني عليها ووالدهم المتهم بقتلها، وعلى أثر ذلك الخلاف انفصلا؛ وخلال الفترة الماضية كانت والدتهم تقوم بمساعدة والدهم بتقديم الطعام له فى المنزل الذى يقيم فيه بمنطقة العمرانية؛ كنوع من أنواع المساعدة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال جيران المتهم، والذين أكدوا مشاهدتهم للمتهم أثناء خروجه من المنزل فى حالة غير طبيعية، ولكنهم لم يعرفوا بواقعة مقتل المجنى عليها، إلا بعدما اكتشف رجال المباحث الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم بعدما تخلص من المجني عليها بتهشيم رأسها خرج من المنزل محاولًا الهرب، وأثناء سيره فى الشارع بدون وعى، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن وفاته، وأثناء توجه رجال الأمن لمنزل المتهم لإخبار أسرته بوفاته، فوجئوا بجثة المجني عليها داخل المنزل.