النقض تنظر اليوم طعون قيادات"الإرهابية" على أحكام سجنهم بـ"التخابر مع حماس"

كتب علاء رضوان

تنظر دائرة الأربعاء الجنائية، بمحكمة النقض اليوم، طعون عناصر وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عاقبت المتهمين في سبتمبر من العام الماضى بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 أخرين.

وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء الدعوي الجنائية لمحمد مرسي العياط لوفاته.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.