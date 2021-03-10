اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللاعبة نعمات الهادى عن لقائها وزيرة التضامن: دعوتها لحضور زفافى والدولة تدعم ذوى الهمم

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:30 ص
اللاعبة نعمات الهادى عن لقائها وزيرة التضامن: دعوتها لحضور زفافى والدولة تدعم ذوى الهمم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اللاعبة نعمات الهادى لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات، تفاصيل لقائها مع وزيرة التضامن نيفين القباج، موضحة أنها طلبت لقاء وزيرة التضامن، وكانت الاستجابة بهذه السرعة، واصفة إياها بوزيرة السعادة، لافتة إلى أنه كان هناك حسن استقبال لها من جانب الوزيرة.

وأضافت لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنها خلال اللقاء دعت وزيرة التضامن الحضور حفل زفافها، وأعلنت الوزيرة أنها ستحضر الزفاف، وقررت صرف 10 آلاف جنيه كمساعدة للزواج.

وتابعت لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات: الدولة تقدم كافة الخدمات لذوى الهمم، وتدعم بكل الطرق ذوى الهمم، وتسهل لهم كافة السبل لتحقيق النجاحات.


ذوى الهمم

نعمات

وزيره التضامن

اخر الاخبار

نيفين القباج

نعمات الهادى

وزيرة التضامن

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة