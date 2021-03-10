اللاعبة نعمات الهادى عن لقائها وزيرة التضامن: دعوتها لحضور زفافى والدولة تدعم ذوى الهمم

كشفت اللاعبة نعمات الهادى لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات، تفاصيل لقائها مع وزيرة التضامن نيفين القباج، موضحة أنها طلبت لقاء وزيرة التضامن، وكانت الاستجابة بهذه السرعة، واصفة إياها بوزيرة السعادة، لافتة إلى أنه كان هناك حسن استقبال لها من جانب الوزيرة.
وأضافت لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنها خلال اللقاء دعت وزيرة التضامن الحضور حفل زفافها، وأعلنت الوزيرة أنها ستحضر الزفاف، وقررت صرف 10 آلاف جنيه كمساعدة للزواج.
وتابعت لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات: الدولة تقدم كافة الخدمات لذوى الهمم، وتدعم بكل الطرق ذوى الهمم، وتسهل لهم كافة السبل لتحقيق النجاحات.
اللاعبة نعمات الهادى عن لقائها وزيرة التضامن: دعوتها لحضور زفافى والدولة تدعم ذوى الهممالأربعاء، 10 مارس 2021 12:30 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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كشفت اللاعبة نعمات الهادى لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات، تفاصيل لقائها مع وزيرة التضامن نيفين القباج، موضحة أنها طلبت لقاء وزيرة التضامن، وكانت الاستجابة بهذه السرعة، واصفة إياها بوزيرة السعادة، لافتة إلى أنه كان هناك حسن استقبال لها من جانب الوزيرة.
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