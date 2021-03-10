اليوم السابع
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القبض على عاطل وزوجته بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية فى المنوفية

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:43 ص
القبض على عاطل وزوجته بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة، حيث أقدم عاطل وزوجته على قتل عاطل ودفن جثته فى منطقة زراعية بزمام دائرة مركز السادات، لإخفاء معالم الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بعثور الأهالى على جثة شخص بإحدى المناطق الزراعية بمدينة السادات.

 

قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم أحمد أشرف رئيس مباحث مركز السادات، والنقيب محمود عبد المرضى معاون مباحث المركز، وتبين من التحريات قيام عاطل وزوجته بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بينهم، وتم استخراج الجثة وضبط المتهمين.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


مدير امن المنوفية

امن المنوفية

مركز السادات

جثمان بمنطقة زراعية

المنوفية

خلافات مالية

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