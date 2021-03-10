القبض على دجال ينصب على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى

كتب محمود عبد الراضي — عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال إيهامها بقدرته على علاجها روحانياً، وإرساله رقم هاتفه المحمول لها للتواصل معه مقابل تحويلها مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكترونى، وعقب قيامها بتحويل المبلغ المالى له فؤجئت بقيامه بالنصب عليها.

وبتفتيشه تم العثور بحوزته على (هاتف محمول)، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بغرض الاستفادة مادياً، كما تبين ارتكابه لواقعة أخرى بذات الأسلوب، ووجود محادثات تشير إلى ارتكابه لوقائع آخرى بذات الأسلوب "لم يقم المجنى عليهم بالإبلاغ"، وكذا عثر على محفظته الإلكترونية، وبها آثار ودلائل على استلامه تحويلات بمبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.