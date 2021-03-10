اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على دجال ينصب على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:36 م
القبض على دجال ينصب على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي — عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال إيهامها بقدرته على علاجها روحانياً، وإرساله رقم هاتفه المحمول لها للتواصل معه مقابل تحويلها مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكترونى، وعقب قيامها بتحويل المبلغ المالى له فؤجئت بقيامه بالنصب عليها.

 

وبتفتيشه تم العثور بحوزته على (هاتف محمول)، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بغرض الاستفادة مادياً، كما تبين ارتكابه لواقعة أخرى بذات الأسلوب، ووجود محادثات تشير إلى ارتكابه لوقائع آخرى بذات الأسلوب "لم يقم المجنى عليهم بالإبلاغ"، وكذا عثر على محفظته الإلكترونية، وبها آثار ودلائل على استلامه تحويلات بمبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


النصب على المواطنين

اخبار الحوادث

السحر والشعوذة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة