الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 8 فى اليوم السابق

رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في التاسع من مارس انخفاضا من ثمانى حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 16 مقابل تسعة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.