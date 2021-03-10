اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 08:10 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 8 فى اليوم السابق

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:00 ص
الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 8 فى اليوم السابق الصين
رويترز

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 أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في التاسع من مارس انخفاضا من ثمانى حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 16 مقابل تسعة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90007 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

بكين

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