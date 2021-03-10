الصحة: 20 وزارة تواجه الزيادة السكانية ونجهز لحملة بالتعاون مع رجال الدين

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن هناك 20 وزارة تعمل على مواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك وزارتين تعملان بشكل مكثف لمواجهة الزيادة السكانية، وهما وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى من خلال تشجيع الصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تسبب في فجوة غذائية 50%، حيث نستورد 50% من طعامنا، موضحا أن الوزارة تستعد لحملة كبرى تتضمن عدة طرق لمخاطبة كل شريحة بلغتها الخاصة لإقناهم بضرورة تنظيم الأسرة، بالتعاون التام مع رجال الدين.



وأضاف نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على رعاية الشباب وتوعيتهم بضرورة تنظيم الأسرة وتثقيهم بخطورة والزيادة السكانية، موضحا أن كل القطاعات والخدمات متأثرة من الزيادة السكانية.



ولفت نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إلى ان الرقعة الزراعية انخفضت بشكل كبير بسبب الزيادة السكانية، حيث كان في السابق 6 مواطنين لكل فدان، الآن أصبح 17 مواطنا لكل فدان، ومنذ عام 2000 حتى 2016 جرى تقليص حجم الرقعة الزراعية في الدلتا والوادى 350 ألف فدان.