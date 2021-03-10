الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بناحية قرية الصوالح دائرة مركز شرطة فاقوس، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة فاقوس، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الصوالح دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن المزرعة خالية وملك المواطن "حسن إبراهيم" مقامة على مساحة 500 متر تقريبا مبنية بالطوب الأبيض ومعروشة بالخشب والسدة، وجاري انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق.