اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن فى الشرقية

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:17 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن فى الشرقية حريق مزرعه - أرشيف
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بناحية قرية الصوالح دائرة مركز شرطة فاقوس، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من  مركز شرطة فاقوس، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الصوالح دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن المزرعة خالية وملك المواطن "حسن إبراهيم" مقامة على مساحة 500 متر تقريبا مبنية بالطوب الأبيض ومعروشة بالخشب والسدة، وجاري انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق.

 


حريق

مزرعة دواجن

قرية الصوالح

مركز شرطة فاقوس

الحماية المدنية

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة