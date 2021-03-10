الحكومة توافق على التعاقد مع "إى فاينانس" لتطوير صندوق تمويل شراء مركبات نقل

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة 3 سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.
كان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه اليوم أيضا على على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة