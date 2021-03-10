اليوم السابع
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الحكومة تهنئ أحمد أبو الغيط وغادة والى

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:51 م
الحكومة تهنئ أحمد أبو الغيط وغادة والى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من ‏الملفات والقضايا المهمة.‏
 
ووجه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية لـ" أحمد أبو الغيط"؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة ‏الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد في الوقت نفسه ثقة ‏القيادة السياسية المصرية في قدرة وكفاءة أبو الغيط لتولي هذا المنصب، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر ‏بها الأمة العربية.‏
 
كما وجه مجلس الوزراء التهنئة للدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ‏والمخدرات؛ لاختيارها عضوا في المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتي في إطار ‏استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا ، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية. ‏
 
 

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