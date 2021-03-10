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الحكم فى دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر من محمد رمضان 7 أبريل

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:33 م
الحكم فى دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر من محمد رمضان 7 أبريل محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، لجلسة 7 أبريل المقبل، للحكم.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
 
يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

 


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