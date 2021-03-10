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الجريدة الرسمية تنشر 3 أماكن لحجز المتهمين على ذمة قضايا الرقابة الإدارية

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:52 م
الجريدة الرسمية تنشر 3 أماكن لحجز المتهمين على ذمة قضايا الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 377 لسنة 2021، والذى حدد فيها 3 أماكن مرخصة قانونا لإيداع المتهمين المقبوض عليهم في قضايا تباشرها هيئة الرقابة الإدارية.
 
ونص القرار على أن تعتبر ثلاثة مبانى هي قسم شرطة التجمع الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وقسم شرطة ثان الزقازيق بشارع الجامعة بالشرقية، وقسم شرطة أول شرم الشيخ بهضبة أم سيد، التابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانونا بإيداع المتهمين فيها وذلك على ذمة القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
 
قرار وزارة الداخلية 377 لسنة 2021
قرار وزارة الداخلية 377 لسنة 2021

 


وزارة الداخلية

الرقابة الإدارية

التجمع الأول

قسم شرطة التجمع الأول

العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الداخلية

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