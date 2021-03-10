اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار جنايات القاهرة بإدراج 26 متهما على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:55 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار جنايات القاهرة بإدراج 26 متهما على قوائم الإرهاب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل بشأن إدراج 26 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

من بين الأسماء المدرجة بقائمة الإرهاب كلًا عبد الله عبد الفتاح، وأحمد سلامة، وأسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد، وحسن إبراهيم، وكريم منتصر، وعبد العزيز ممدوح.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد السعدني، ومعتصم البرديسى، وبحضور معتز عادل وكيل النائب العام، وسكرتارية مجدي أسعد.

إدراج متهمين على قوائم الإرهاب
إدراج متهمين على قوائم الإرهاب

 

تابع قرار الإدراج
تابع قرار الإدراج

 


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ادراج متهمين على قوائم الارهاب

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الجريدة الرسمية

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