الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 21 إخوانيا بقائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

كتب أحمد الجعفرى

قررت الدائرة 5 "ب" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني إدراج 21 متهما من عناصر اللجان النوعية للإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن أسماء "محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى".

صدر القرار بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، وعلى حسن عمارة، وبحضور زياد نافع وكيل النائب العام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن.



قرار الادراج



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