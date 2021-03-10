"التموين" تصرف 50% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 50% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يجرى صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن صرف هيئة السلع التموينية التابعة لها 245 مليون جنيه لبدالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتى عن قيمة ما جرى صرفه من فارق نقاط الخبز وأنه تم صرف المستحقات لمنافذ جمعيتي وبدالي التموين قبل الموعد المحدد بـ10 أيام، مشيرة إلى استمرار صرف جميع المستحقات الخاصة لبدالي التموين ومنافذ جمعيتى الذي يصل عددهم إلى ما يقارب 40 ألف منفذ، وانتظام صرف مستحقات أصحاب المخابز.



وأضافت، أن الدولة تدعم السلع التموينية بما يقدر 36 مليار جنيه سنويا بمتوسط شهري يصل إلى 3 مليارات جنيه، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة أو السلع الحرة التي تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقا لاحتياجات المواطن في المنطقة التي يعيش فيها.