التعليم: نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل تعلن فى المدارس

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى سوف تظهر فى المدارس، وأن كل مدرسة تعلن نتيجتها بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة، موضحا أن الامتحان المجمع للطلاب تم تصحيحه من قبل معلمى المواد الدراسية كلا فى تخصصه، وسوف تقوم المدارس بإعلان النتائج وقت الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بتقدير الدرجات.

وأوضح نائب الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة الفصل الدراسى الأول مسئولية المدارس والإدارات والمديريات، والوزارة تابعت بدقة أداء الطلاب للامتحانات وأيضا عملية التقدير، مشيرا إلى أن الامتحان المجمع تم عقده على مستوى المدارس والإدارات، ومن ثم لا يوجد أى فرق فى إعلان النتائج عن السابق فى امتحانات صفوف النقل.

وأوضح حجازى، أن المدارس بدأت فى الإعلان عن النتائج، وسوف يحصل الطالب على نتيجته بالفصل الدراسى الأول.

جدير بالذكر أن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى هى نتيجة مكملة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تعقد وفق 3 اختبارات الأول فى مارس الجارى والثانى فى أبريل والثالث فى مايو، وتعتبر هذه الامتحانات بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويحصل الطالب على متوسط درجاته فى الامتحانات، كما لن تطبق المدارس أعمال السنة خلال الفصل الدراسى الثانى.