"التصدى للفكر المتطرف".. أهم الملفات في لقاء شيخ الأزهر بسفيرى الإمارات وبلجيكا

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الإماراتي، متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدا فضيلته على متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك قد ساهم بشكل كبير فى مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب .



من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا على تقدير الإمارات للأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر ومشيدا بالدور المحورى الذى يقوم به فضيلته فى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمى والعالمي، والدور الكبير الذى يقوم به فضيلته فى بيان الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامى ونشر منهج الأزهر الوسطى المعتدل.



كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكى فى القاهرة، اليوم الأربعاء، قائلا: إن قيام حضارة إنسانية معاصرة ترتكز على قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك يتطلب منا جميعًا العمل والمثابرة والتضامن، وبذل المزيد من أجل تغيير الصور النمطية عن الآخر واستبدالها بنماذج إيجابية تساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب، مؤكدًا أن الأزهر قطع شوطًا كبيرًا من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها مع الفاتيكان وهى تمثل خارطةَ طريقٍ إنسانى ودليلًا استرشاديًّا للسلام العالمي.



من جانبه، أعرب السفير البلجيكى عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ناقلًا تحيات وتقدير الكاردينال جوزيف دى كيسيل، أسقف بلجيكا رئيس أساقفة بروكسل، إلى فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بدور الأزهر فى التصدى للفكر المتطرف بكل حزم وبشكل علمى وعملى معاصر، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع بشكل مستمر ودائم نشاطات الطلاب البلجيكيين الدارسين فى الأزهر وتعمل على تسيير أمورهم وتذليل أى عقبات تواجههم.