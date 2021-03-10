البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا بلغ 1972 فى يوم واحد

رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في يوم واحد بلغ 1972 وفاة، وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 70764 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11.12 مليون منذ بدء الجائحة.