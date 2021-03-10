اليوم السابع
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البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا بلغ 1972 فى يوم واحد

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص
البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا بلغ 1972 فى يوم واحد البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في يوم واحد بلغ 1972 وفاة، وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 70764 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11.12 مليون منذ بدء الجائحة.


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فيروس كورونا

إصابات كورونا

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