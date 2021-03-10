البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا بلغ 1972 فى يوم واحد

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في يوم واحد بلغ 1972 وفاة، وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 70764 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11.12 مليون منذ بدء الجائحة.
البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا بلغ 1972 فى يوم واحدالأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص
البرازيل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وفيات كورونا.. المكسيك تسجل 319 وفاة جديدة والبرازيل تقترب من الألفالثلاثاء، 09 مارس 2021 05:16 ص
النمسا تمدد حظر هبوط طائرات بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقياالأحد، 07 مارس 2021 06:56 م
أطباء البرازيل يحذرون من سلالة أكثر شراسة لكورونا: تصيب الشباب وتنتشر سريعاالأحد، 07 مارس 2021 01:17 م
البرازيل تسجل 75495 إصابة جديدة بكورونا و1800 وفاةالجمعة، 05 مارس 2021 11:42 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة