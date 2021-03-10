الإسكندرية وطنطا والزقازيق والفيوم تدخل بين أفضل الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة

المحافظات - أسماء على بدر – حمدى عبد العظيم

حازت جامعة الإسكندرية والزقازيق وطنطا على تصنيف الجامعات البريطانىTimes Higher Education ، حيث جاءت مرتبة الإسكندرية 251 -300 عالميا، ومرتبة جامعة الزقازيق 351 - 400 من ضمن أفضل الجامعات عالميا، وجامعة طنطا ضمن أفضل (301-350).

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف الجامعات البريطانىTimes Higher Education ، أعلن نتيجة تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، حيث جاءت جامعة الإسكندرية فى المرتبة 251 – 300 عالمياً .

وأضاف الدكتور قنصوة، أن تصنيف تايمز للتعليم العالى العالمى للاقتصاديات الناشئة يستخدم 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

وقال بيان الجامعة اليوم إنه تم تجميع مؤشرات الأداء فى خمسة مجالات، التدريس (بيئة التعلم) ؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة) ؛ الاستشهادات (تأثير البحث) ؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) ؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). وقد تم إجراء استطلاع للسمعة الأكاديمية خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020.

وتم دراسة تأثير البحث من خلال تسجيل متوسط عدد المرات التى يستشهد فيها علماء العالم بأبحاث الجامعة من خلال فحص البيانات الببليومترية من Elsevier لأكثر من 86 مليون استشهاد من 13.6 مليون بحث فى أكثر من 24000 مجلة أكاديمية مفهرسة، والمؤتمرات والكتب وفصول الكتب المنشورة بواسطة قاعدة بيانات Elsevier's Scopus على مدى خمس سنوات.

كما نوه قنصوة، أن جامعات العالم لا تدرج فى هذا التصنيف، إذا لم تكن تدرس للطلاب وتعتمد فقط على البحث العلمى، وإن كان ناتجها البحثى أقل من 1000 مقال خلال الفترة 2015 - 2019 (و 15 بحثا فى العام على الأقل).

كما تستبعد أيضًا الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع فى أحد التخصصات فقط والبالغ عددها 11 تخصصا بحثيا.

وأوصى رئيس جامعة الإسكندرية، أنه من الضرورى زيادة التعاون الأكاديمى المرتبط بالصناعة والجهات المستفيدة من أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وحث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة اشتراك خبراء من الصناعة فى هيئة الإشراف الأكاديمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ووضع نقاط بحثية تساعد فى نقل المعرفة وارتباط البحث العلمى بالقطاعات الصناعية والتنموية بكافة قطاعات الدولة، وبالتال زيادة الموارد الذاتية للجامعة.

كما أظهر تصنيف تايمز هاير ايديكاشن الدولى لتصنيف جامعات دول الاقتصادات الناشئة لعام 2021 عن تصنيف جامعة الزقازيق ضمن أفضل 351 - 400 جامعة عالميا ، من 606 جامعة من 49 دولة تم تصنيفها هذا العام .

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف تايمز هاير ايديكاشن الدولى لتصنيف جامعات دول الاقتصادات الناشئة لعام 2021، كما شمل التصنيف 21 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز الحادى عشر محليا وفقا لمعيار الاستشهاد بالأبحاث.

كما أظهرت نتائج التصنيف عن تفوق مصر على كل الدول العربية والإفريقية من حيث عدد الجامعات المصنفة لهذا العام.

كان عدد الجامعات المصنفة من دولة الإمارات 5 جامعات فقط، وكان نصيب الجامعات السعودية 10 جامعات كأكبر الجامعات العربية بعد مصر.

أما على الصعيد القارى فكانت ثانى أكثر الدول من حيث عدد الجامعات المصنفة لهذا العام، دولة جنوب إفريقيا بـ 11 جامعة فقط.

وأكد رئيس الجامعة، تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تصنيف الجامعات طبقاً للعديد من المعايير مقسمة إلى 5 معايير رئيسية وهى " التدريس ، السمعة الدولية ، دخل الجامعة من القطاعى الصناعى ، البحث العلمى ، عدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة " .

في السياق، أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن ظهور جامعة طنطا ضمن أفضل (301-350) جامعة على مستوى العالم، وذلك ضمن تصنيف "تايمز" البريطانى للجامعات للاقتصاديات الناشئة لعام 2021.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد الجامعات المشاركة بالتصنيف من دول الاقتصاديات الناشئة بلغ 606 جامعة لهذا العام بزيادة 14% عن مشاركات العام الماضي، كما احتلت جامعة طنطا المركز الثامن محليًا على مستوى 21 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

وأضاف الدكتور محمود زكى، أن جامعة طنطا قد حصدت عدة مراكز بأفرع التصنيف المختلفة لعام 2021 حيث حققت عالميًا الترتيب +1001 وفى تصنيف التايمز للموضوعات جاءت ضمن أعلى 500 جامعة فى “الهندسة والتكنولوجيا" وفى موضوع "العلوم الحياتية" جاءت الجامعة فى المركز 501-600 عالميا، وفى "العلوم الفيزيائية" حققت المركز 601-800، وفى موضوعات "الصحة السريرية وما قبل السريرية" حصدت المركز +601 .

وأعلن الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت المرتبة رقم 10 على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة من 301- 350 عالميًا في واحد من أهم التصنيفات العالمية عام 2021 وهو: The time higher education emerging economies university ranking 2021

وأضاف أن هذا التصنيف يعتبر واحدًا من التصنيفات الشهيرة، ويعتمد بشكل أساسي على مجموعة من المعايير من أهمها عدد طلاب الجامعة، ونسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلاب الأجانب بالجامعة، ونسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث.

ويتقدم أ.د أحمد جابر شديد بالتهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم على هذا المركز المتقدم، الذي ما كان ليتحقق دون جهد وتميز لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.