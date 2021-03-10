الأوقاف تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيدة زينب.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، لنقل احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الاسراء والمعراج ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.

وبدأت من بعد مغرب اليوم الأربعاء وحتى فجر الخميس ليلة الإسراء والمعراج وهى الليلة التى أسرى بها الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس بروحه وجسده معًا، وأسري به راكبًا على دابة تسمى البراق، بصحبة جبريل عليه السلام، وصلى هناك إمامًا بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، وظل يصعد فيها حتى وصل إلى السماء السابعة، وهناك رُفع إلى سدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور، وذلك بعد أن فقد النبي محمد زوجته خديجة وعمه أبو طالب اللذين كانا يؤانسانه ويؤازرانه، ضاقت الأرض بهِ نظراً لما لاقاه من تكذيب وردّ من قبل المشركين، وبعد وفاة عمهِ توفيت زوجته خديجة التي كانت نعم الزوج في نفس السنة، فسميت تلك السنة بعام الحزن.

وفي سبيل الدعوة، ذهب الرسول إلى الطائف وحيداً يدعوهم إلى الإسلام لكنهم طردوه وسلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة فآذوه كثيراً، وهنا دعا النبي دعاءه المشهور شاكياً إلى ربه: "اللهم إلى من تكلني ..." فيرسل الله إليه جبريل عليه السلام مع ملك الجبال ويقول له جبريل لو شئت نطبق عليهم الجبال فيقول الرسول الرحيم "لا - لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحّد الله"، فكرّمه الله بحادثة الإسراء والمعراج، وورد في سورة الإسراء "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".