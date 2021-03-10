افتتاح أعمال تطوير الاتحاد الرياضى للجامعات اليوم بحضور وزيرى التعليم العالى والشباب

كتب محمد صبحى

يفتتح اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعمال تجديد وتطوير مبني الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ، كما يقوم الوزيران بإفتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وإفتتاح مقر إتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

ومن المقرر أن يشهد الوزيرين توقيع برتوكول تعاون لدمج برنامج التأهيل الرياضى الخاص بهدف الاكتشاف المبكر للرياضيين وتأهيلهم لصناعة البطل الأوليمبى.

كما سيكون البروتوكول الثاني عبارة عن تعاون بين الإتحاد الرياضي للجامعات والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي لوضع خطه عمل سنوية تتضمن جميع الأنشطة الطلابية المرتبطة بالطلاب الوافدين من خلال دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في إطار حرم جامعي متكامل بمواصفات حرم جامعي صحي تحقيقا لأكبر عائد صحي علي جميع الطلاب الوافدين.