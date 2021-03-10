اليوم السابع
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اصابة 5 فى انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:27 ص
اصابة 5 فى انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج انهيار عقار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أصيب 5 أشخاص إثر انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن بمحافظة سوهاج.
 
شهدت قرية المشايخ التابعه للوحدة المحلية لقرية أولاد يحى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن نتج عن الانهيار إصابة 5 من ساكنيه وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي.
 
كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بحدود انهيار منزل بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم فرض كرتون امنى بالمنطقة.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم مصطفى بكرى رئيس وحدة مباحث مرك  شرطة دار السلام، انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن بنجع المشايخ قرية اولاد يحي مركز دار السلام نتج عنه 5 مصابين ربة منزل  30 سنة بانزلاق بالفقارات العنقيه وطفله 3 سنوات بكدمات وسحجات بالجسم وطفل اخر 3 سنوات بكدمات وسحجات بالجسم، وطفلة 11 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وشاب  45سنة بكدمات و سحجات بالجسم.
 
كما تم نقل الحالات لمستشفى دار السلام المركزي، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وتم فرض كردون أمنى وجار تحرير محضرات بالواقع تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
 

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