اليوم السابع
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إنشاء 3 مستشفيات جديدة فى مراكز قوص وفرشوط والوقف بقنا ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:00 ص
إنشاء 3 مستشفيات جديدة فى مراكز قوص وفرشوط والوقف بقنا ضمن "حياة كريمة" الدكتور راجى تواضروس وكيل صحة قنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، اعتماد وزارة الصحة إنشاء 3 مستشفيات بمراكز قوص وفرشوط والوقف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات ستقام على مساحة 20 ألف متر بقوص والوقف وفرشوط، كما أنه جارٍ استكمال أعمال مستشفى أبو تشت ودشنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

كان قد أوضح الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص بقنا، أن وزيرة الصحة خصص مبلغ مالى لإنشاء مستشفى جديد بقوصى تماشى مع منظومة التأمين الصحى ومجهز بكافة الأجهزة الحديثة على مساحة 20 ألف متر، ويتم التنسيق مع رئاسة المدينة لاختيار قطعة أرض وتخصيصها للمستشفى.

 

 

 


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