اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 03:36 م
خالد صلاح
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إصابة 6 أشخاص باختناق داخل مصنع للكيماويات ببورسعيد

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:24 م
إصابة 6 أشخاص باختناق داخل مصنع للكيماويات ببورسعيد سيارة اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء ، بحالات إختناق خلال عملهم داخل مصنع للكيماويات جنوب محافظة بورسعيد

وتلقى الدكتور عادل تعيلب ، مدير هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 6 حالات اختناق 

على الفور ، قام الفريق الطبي ، بمعاينة المصابين وهم  " آية محمد بكر – 19 سنه ، رحمه محمد عبد الطيف 18 سنه ، فاطمه أحمد عبد الحميد 30 سنه ، إيمان السيد 20 سنه ، أشرقت عبدالصمد 18 سنه ، هدير محمد محمد 28 سنه ، والحالة العامة مستقرة

 

 

 

 


بورسعيد

اختناق اشخاص داخل مصنع كيماويات ببورسعيد

مصنع للكيماويات ببورسعيد

مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

مستشفى السلام ببورسعيد

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