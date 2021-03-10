إصابة 6 أشخاص باختناق داخل مصنع للكيماويات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء ، بحالات إختناق خلال عملهم داخل مصنع للكيماويات جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور عادل تعيلب ، مدير هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 6 حالات اختناق

على الفور ، قام الفريق الطبي ، بمعاينة المصابين وهم " آية محمد بكر – 19 سنه ، رحمه محمد عبد الطيف 18 سنه ، فاطمه أحمد عبد الحميد 30 سنه ، إيمان السيد 20 سنه ، أشرقت عبدالصمد 18 سنه ، هدير محمد محمد 28 سنه ، والحالة العامة مستقرة.