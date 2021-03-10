أمن المنافذ يضبط 23 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 10 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستلزمات طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط (2) قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (2) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1227) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.