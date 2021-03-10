اليوم السابع
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أسيوط تلحق بقطار حياة كريمة بخطة توسعات لمحطات المياه والصرف بـ481 مليون جنيه

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:03 م
أسيوط تلحق بقطار حياة كريمة بخطة توسعات لمحطات المياه والصرف بـ481 مليون جنيه محطه مياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن توقيع عقد اتفاق للبدء في تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إنتاجية 21.5 ألف م3/ يوم، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية بطاقة إنتاجية 5 ألف م3/ يوم  بمركز ديروط، لتصبح الطاقة الإجمالية الكلية للمحطتين 26.5 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة بطاقة تصميمة 43 ألف م3/ يوم ليصل إجمالى طاقة المحطة 86 ألف م3/ يوم.

وأوضح أن المبادرة يستفيد منها أكثر من 2 مليون و750 ألف مواطن، بعدد (149) قرية مستهدفة فى (7) مراكز من مراكز محافظة أسيوط.

وشدد رئيس شركة أسيوط على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنياً ومالياً وادارياً  والتنسيق مع الجهات  المعنية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل حفاظاً علي سلامة وأمن الكوادر البشرية القائمة علي تنفيذ المشروع.

وأشار إلى توالى عقود الاتفاقات وبروتوكولات التعاون ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتيها الأولي والثانية، والتى جاءت بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا.

 

 


حياه كريمه

شركات المياه

محافظه أسيوط

الريف المصرى

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