كما انخفض الذهب فى السوق الفورية 0.2% ليسجل 1712.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% أمس الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما فى شهور، كما انخفض الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.4% إلى 1710.70 دولار.

 