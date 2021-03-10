اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:22 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10-3-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه. 
 
كما استقرت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، اما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 
 
 
 
 
 

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سوق الخضروات

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