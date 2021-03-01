اليوم السابع
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55 % نسبة تنفيذ وحدات مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" بـ6 أكتوبر الجديدة

الإثنين، 01 مارس 2021 09:43 ص
55 % نسبة تنفيذ وحدات مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" بـ6 أكتوبر الجديدة سكن كل المصريين
كتب أحمد حسن

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أكدت الحكومة، أن نسبة تنفيذ  24888 وحدة سكنية (1037عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بلغت نحو 55%، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع  الانتهاء من  المشروع نهاية العام الحالي. 
 
ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مسئولي جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل وإزالة أي عقبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها.
 
فيما تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن لل المصريين بالمدينة يرافقه مسئولو الجهاز، ومدراء الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل بالمشروع بقطاعي (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار.
 
وطالب المهندس وليد عبدالرحمن، مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.
 
 

وزاره الاسكان

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