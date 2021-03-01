وقال جروسي - فى كلمته اليوم الاثنين، أمام الاجتماع العادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية المنعقد افتراضيا - إن الوكالة لعبت دورا مهما فى أزمة كورونا من خلال توزيع معدات وأجهزة اختبار فيروس كورونا في 128 دولة حول العالم مما ساعد أكثر من 28 مليون شخص على تجاوز الأزمة .

وأضاف جروسي أنه لازال العالم يعاني من تفاوت القدرات بين الدول في التعامل مع أزمة تفشي الوباء بشكل منتظم ومتزايد، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى لرفع الظلم عن الدول الفقيرة ومساعدة المجتمع الدولي بشكل أوسع على مواجهة الجائحة .

كما أشار جروسي إلى التعاون المستمر بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية من خلال بروتوكول مشترك لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة، مشيرا إلى التزام الوكالة بمساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة للتحديات الناشئة عن تغير المناخ وحتى تفشي الأمراض والأوبئة ذات المنشأ الحيواني .



وذكر جروسي أن خطة الأمان النووي لعام 2021 تشمل تعزيز السلامة النووية والإشعاعية والنقل وسلامة النفايات وكذلك التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، مشيرا إلى دعم الوكالة للدول الأعضاء لتشغيل وسلامة وأمن المرافق والأنشطة النووية والإشعاعية خلال هذا الوقت الصعب.