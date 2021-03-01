والد فتاة بنى سويف المتغيبة: كانت تقيم عند أحد أقاربى بالقاهرة ولم يمسها سوء

افاد مصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات ببنى سويف منذ عدة أيام ولم يتم العثور عليها.
بالفحص تبين حضور والد الفتاة المشار إليها إلى قسم شرطة بنى سويف، وقرر بعودة ابنته التى كانت تقيم لدى أحد أقاربه بالقاهرة ولم يمسها سوء، وتعهد بحسن رعايتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتقوم وزارة الداخلية بمتابعة كافة الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى الشكاوى للقيام بحلها بصفة دورية وتوجه قواتها بكافة المديريات على مستوى القطاعات بالعمل على فك الغاز القضايا وكشف ملابساتها بشكل دائم، حرصا منها على تلبية الشكاوى من المواطنين.
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