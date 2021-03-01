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هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الإثنين، 01 مارس 2021 03:59 م
هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء
كتبت ـ آية دعبس

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أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن حلقات بث مباشر تجريها يوميا للإجابة على أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التي وردت للدار:هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.
 
وأجاب عليه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أبن آدم انقطعت عنه أعماله إلا من ثلاث،: عمل صالح، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، ووهبة ثواب قراءة القرآن للمتوفى يوصل له النفع، ومن الجائز أن يقرأ للميت، ويدعو الله أن يصل الثواب للميت، والحج أيضا يجوز الحج عن الميت.
 
 
وحول سؤال " هل أولاد العم وأولاد الخال من صلة الرحم؟، أجاب بأن هناك خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول أن الرحم الواجب هم الخال والأعمام والأخ والأخت، والأب والأم من بر الوالدين، والأولاد، أما أولاد الخال وأولاد العم فى هذا الرأى فهم من ليسوا من الرحم الواجب صلتها، وبعض الفقهاء الأخرين يقولون أن الرحم كل أقارب الإنسان وبالتالى هم من الرحم الواجب وصله، لكن فى كل الأحوال الصلة مطلوبة وأمر محبوب.
 
 
وتلقى سؤال آخر جاء به: هل اللطم على الوجه حرام؟ وما كفارته؟"، وأجاب قائلا: اللطم حرام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية"، وإذا ضعفت نفس الإنسان وفعله عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويعاهده بعدم الرجوع إلى هذا مرة أخرى.
 
 
 
 

دار الافتاء

قراءة القران للمتوفى

ثواب قراءة القرأن للمتوفى

الافتاء

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