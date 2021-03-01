نائب محافظ مطروح تناقش مقترح إنشاء ورش عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة

مطروح حسن مشالى

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح اجتماعا مع الدكتورة سامية عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة و المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والإدارات المعنية لمناقشة وضع المقترحات الجادة والفاعلة مع إمكانية تطبيقها لتشجيع الشباب على دخولهم مجالا المشروعات الصغيرة كالحرف اليدوية والتأكيد على أهميتها الاقتصادية.

تم مناقشة عدة مقترحات ومنها إنشاء ورش عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة وذلك لتدريبهم على ريادة الأعمال والتسويق الالكترونى، مع تدريب وتأهيل الشباب والفتيات فى القرى والنجوع بالمحافظة ،وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى واتاحة مزيد من فرص التدريب لأصحاب الحرف اليدوية وطلاب المدارس المجتمعية والشباب والفتيات والمرأة المعيلة بقرى حياة كريمة.

وكذلك اختيار أنسب المواقع لإنشاء معرض دائم لتسويق الحرف اليدوية مع الإعلان عن ورشة العمل للتدريب فى شهر أبريل المقبل.

وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعب محافظ مطروح بإلعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة وتيسير الإجراءات مع ما توليه الدولة من اهتمام لإتاحة مزيد من فرص العمل وتحقيق مورد اقتصادى واستقرار اجتماعى.