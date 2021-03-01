اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 08:16 م
خالد صلاح
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مصر تلحق بسباق دول العالم لإسراع وتيرة تطعيمات كورونا.. إطلاق موقع لحجز جرعات اللقاح إلكترونيًا.. ومبادرة كوفاكس تمكن غانا وكوت ديفوار من استلام أولى شحنات أسترازينيكا.. وسوريا وأوكرانيا تلحق بالسباق

الإثنين، 01 مارس 2021 07:17 م
مصر تلحق بسباق دول العالم لإسراع وتيرة تطعيمات كورونا.. إطلاق موقع لحجز جرعات اللقاح إلكترونيًا.. ومبادرة كوفاكس تمكن غانا وكوت ديفوار من استلام أولى شحنات أسترازينيكا.. وسوريا وأوكرانيا تلحق بالسباق لقاح فيروس كورونا
ندى سليم

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نجحت مصر في الإسراع بوتيرة حملات التطعيمات ضد فيروس كورونا بعد أن أعلنت أمس الأحد عن إطلاق موقع حجر لقاحات كورونا من خلال تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني http://mohpegypt.com/، والذى يساعد المواطنين في حجز جرعات اللقاح خاصة للفئات التي تعانى من الأمراض المزمنة وفئات كبار السن لضمان حصولهم على الجرعات في أقرب وقت.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

والكثير من البلدان العربية تسابق الزمن أيضًا للإسراع بوتيرة حملات تطعيمات لقاحات فيروس كورونا، خاصة بعد أن أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس التي تهدف الى تسريع حملات التطعيمات وطرح اللقاحات المضادة لوباء كورونا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الربع الأول من عام 2021.

وكانت غانا من أوائل الدول الأفريقية التي حصلت على لقاحات كورونا في إطار مبادرة كوفاكس، وتأتى كوت ديفوار في المرتبة الثانية من بين الدول التي تتلقى لقاحات فيروس كورونا من المبادرة أيضًا بعد أن حصلت على  500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، من إنتاج معهد مصل الهند الجمعة الماضية.

وأطلقت الجزائر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، منذ عدة أسابيع بعد وصول شحنات من لقاح سبوتنيك خمسة الروسي، لتكون ثانى دولة أيضًا من دول المغرب العربى في الحصول على اللقاحات بعد المغرب التي أطلقت حملة تطعيمات واسعة المجال أيضًا بهدف تطعيم مواطنيها البالغ عددهم أكثر من أربعين مليون نسمة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السورية عن انطلاق حملات التطعيمات للكوادر الصحية التي تعمل بالصفوف الأولى، لمواجهة الفيروس وحمايتهم خلال عملهم مع المرضى، دون الإعلان عن نوعية اللقاح التي حصلت عليه السلطات السورية، التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

ومن سوريا إلى بنجلاديش التي أعلنت عن انطلاق حملة التطعيم لمواطنيها من خلال تسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح، حيث تهدف بنجلاديش التي يبلغ تعدادها 160 مليون نسمة، لتطعيم 15 مليون شخص بحلول يونيو القادم، بعد حصولها على جرعات من اللقاح الهندى من معهد مصل الهند بموجب اتفاقية لاستيراد 30 مليون جرعة من اللقاح.

وفى أوروبا الشرقية انضمت أوكرانيا مؤخرًا، الى سباق حملات التطعيمات التي بدأت في مختلف دول العالم، بعد أن خصصت جرعاتها الأولى لصالح الكوادر الطبية، عقب حصولها على أولى شحناتها والتي تشمل  500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا .

جدير بالذكر أن إصابات فيروس كورونا تخطت تعداد الـ114 مليون حالة حول العالم، منذ تفشى الوباء قبل نهاية عام 2019، بينما سجلت دول العالم مايقرب من 2.53 مليون وفاة حتى الوقت الراهن، خاصة في ظل تفشى المتغيرات الجديدة للفيروس التاجى الذى جعل جميع الدول تسابق الزمن لإطلاق حملات التطعيمات لمكافحة تفشى الفيروس مرة أخرى.


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