الصحة العالمية: مبادرة كوفاكس تعانى فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار

كتب محمد شعلان

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".



مدير الصحة العالمية على تويتر

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك دول لا تحترم عقود COVAX وتتنافس معهم، فضلا عن أن الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق التصنيع لزيادة حجم اللقاحات.

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أن أفضل طريقة لحماية الناس في أي مكان هي قمع فيروس COVID19 في كل مكان في نفس الوقت، قائلا: "في عالمنا المترابط ، كلما طالت مدة انتشار الوباء في أي مكان ، كلما تعطلت التجارة العالمية والسفر ، وكلما طال وقت التعافي".

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) في بيان مشترك إن طائرة تحمل 600 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا أنتجها معهد سيروم الهندي هبطت في العاصمة الغانية أكرا، ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا كوفاكس COVAX أولى جرعات لقاح كورونا اليوم الأربعاء، حيث يتسارع السباق للحصول على جرعات لأفقر الناس في العالم وترويض الوباء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

يأتي التسليم بعد عام تقريبًا من وصف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا التاجي الجديد بأنها جائحة عالمية وبعد 8 أشهر من إطلاق مبادرة كوفاكس COVAX ، التي تهدف إلى تجميع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الربحية لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم.