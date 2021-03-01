مصرع شخص صدمته سيارة نقل ببنها فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل، خلال انتظاره على الطريق بالقرب من كوبرى زفتى دائرة مركز بنها بالقليوبية، لاستقلال إحدى السيارات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ على السائق والسيارة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد مصرع شخص صدمته سيارة نقل بنزلة كوبري زفتى دائرة مركز بنها.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين مصرع شخص يدعى "ط ا م" وبالفحص تبين أثناء رجوع السيارة رقم "9623 ا ط و" قيادة "ح ص" للخلف للدوران من أسفل كوبري المنصورة صدمت المتوفي ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على السائق والتحفظ على السيارة وتولت النيابة التحقيق.