مصادر بالبترول: التعاقد على تصدير شحنات غاز مسال من إدكو أبريل ومايو 2021

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بـ قطاع البترول، عن أنه جاري التعاقد على تصدير عدد من شحنات الغاز المسال خلال شهري أبريل ومايو 2021 من مصنع إدكو للإسالة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصنع إدكو يعمل بكامل طاقته لتلبية الطلب المتزايد على شحنات الغاز المسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه من المخطط تصدير نحو 8 شحنات غاز مسال خلال شهر مارس 2021وذلك من مصنع إدكو للإسالة لافته أن تلك الشحنات تأتى ضمن تعاقدات العقود طويلة الأجل والشحنات الفورية، لافتا إلى أن الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه.