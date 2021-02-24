مصادر: تصدير الشحنة الثامنة للغاز المسال خلال فبراير من مصنع إدكو غدا

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بـ قطاع البترول ، عن أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال من مصنع ادكو للإسالة غدا الخميس الموافق 25 فبراير.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بتصدير تلك الشحنة ستصبح الشحنة الثامنة للتصدير من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر فبراير الجارى.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع ، عن أنه جاري التجهيز في مصنع إدكو لإسالة الغاز لتصدير 9 شحنات غاز مسال خلال شهر فبراير الجاري موضحة أن الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وأن تلك الشحنات تأتى ضمن تعاقدات العقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وكان ميناء دمياط، قد أعلن يوم الأحد الماضى عن استئناف حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.