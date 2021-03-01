اليوم السابع
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مصادر: أكثر من 10 شركات تقدمت للمزايدة العالمية للبحث عن المعادن

الإثنين، 01 مارس 2021 01:00 ص
مصادر: أكثر من 10 شركات تقدمت للمزايدة العالمية للبحث عن المعادن مصنع فوسفات ارشيف
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن أن أكثر من 10 شركات حتي الآن قد تقدمت للاشتراك بالمزايدة العالمية الجديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي تشمل  معادن "الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر".
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة للثروة المعدنية مازالت مستمرة فى تلقى طلبات الاشتراك فى المزايدة العالمية للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة حتى منتصف شهر مارس الجارى.
 
 
يذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم الإعلان  عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة تشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة حوالى 16 كيلو مترا مربعاً، وتتضمن تلك المزايدة  معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة.

التعدين

المعادن

المزايدة العالمية للبحث عن الخامات التعدينية

النحاس

الرمال البيضاء

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