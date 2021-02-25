الرئيس السيسى يصدق على الترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية غاز بشمال العامرية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 163 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون انترناشيونال إس .بى.إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2006 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط.
الرئيس السيسى يصدق على الترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية غاز بشمال العامريةالخميس، 25 فبراير 2021 12:49 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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