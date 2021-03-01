مستشار الرئيس للصحة: مرض السل لم يختفى من العالم ولا يوجد لقاح ضده حتى الآن

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مرض السل لم يختفى من العالم حتى الآن، ويعمل تطعيم الدرن على تقليل شدة المرض وليست الحماية منه، مضيفا: "حتى الآن لم يتوصل العلم إلى تطعيم لهذا المرض.. وهناك محاولات مضنية للوصول إلى لقاح لحماية الناس منه".

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن كثيرا من الحالات التى تصاب بأعراض شديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أو التي تحتاج إلى دخول مستشفيات ورعاية مركزة أو تحتاج أجهزة تنفس صناعي تعانى من أمراض مزمنة أغلبها في الجهاز التنفسي أو القلب أو الأوعية الدموية أو مرضى سكر، متابعا: "80% من الحالات المصابة بكورونا تعالج في المنازل".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المتعافى من كورونا يمكن أن يصاب بالفيروس عدة مرات، متابعا: "يمكن أن يصاب المتعافى بالعدوى مرة أخرى ولكن لا يصاب بأعراض مرضية.. وليس ما يمنع أن يصاب بعدد من المرات".

وعن لقاحات كورونا، الدكتور محمد عوض تاج الدين: "اللقاح الوحيد الذى خرج وتمت الموافقة عليه بتصريح طارئ من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، هو لقاح جونسون آند جونسون، إنما كل اللقاحات الأخرى تعطى نسبة حماية من 60% إلى 70% في الجرعة الأولى وتصل في بعض اللقاحات من 80 إلى 90% في الجرعة الثانية".