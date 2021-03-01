مركز بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل حول المشكلات الزراعية بالوادى الجديد

كتبت ــ أسماء نصار

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل مجتمعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد للتعرف على أهم الممارسات الزراعية السليمة بالواحة، والوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية بها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من "gef".

وتأتي هذه الورشة في إطار أنشطة وفاعليات رفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة، كما أنها تساعد في وضع الخطط والرؤي التي سينفذها المشروع بالتعاون مع شركاء التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

وتقوم مديرية الزراعة بالوادى الجديد بمتابعة تنفيذ توصيات الورشة والعمل على حل كافة المشكلات الزراعية التي رصدتها الورشة، حيث تم تكليف مديرى الوحدات الزراعية بالتواصل مع ادارة المشروع لتنفيذ توصيات الورشة على الفور، بالإضافة إلي تشكيل لجان متابعة من مهندسي الوحدات الزراعية للوقوف علي تنفيذ وحل المشكلات التي تواجه المزارعين بالواحة.



يذكر أن إشراك المجتمع المدني والمزارعين في وضع الخطط والرؤى كذلك تحديد المشكلات الخاصة بهم من خلال نشاط رسم الخرائط التشاركية بواسطة المجتمع يعمل على تحديد المشكلات بدقة، كذلك يعظم دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والتي أتاحت لهم فرصة تحديد اهم المشكلات خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة الزراعية.

