مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية

كتبت ــ أسماء نصار

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية غدا الثلاثاء، وتمتد إلى شمال سيناء يوم الأربعاء.



ويسود اليوم طقس مائل للبرودة على مدن الساحل الشمالى، لطيف على باقى مناطق شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.



وتظهر السحب على مناطق شمال الجمهورية يصحبها زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على مناطق محدودة ، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.



وتكون الرياح معتدلة ، تنشط على المناطق الشمالية و أجزاء من البحر الأحمر، أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطربًا ، و البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.



كما تتشكل الشبورة فى وقت لاحق من الليلة وحتى ساعات الصباح الأولى على مناطق من شمال الجمهورية ، تكون كثيفة أحيانًا.









