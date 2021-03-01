محافظ مطروح يتفقد امتحانات أولى ثانوى وخامسة ابتدائى ويطمئن من تنفيذ إجراءات الوقاية

مطروح حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، سير امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، وامتحانات الصف الخامس الابتدائى بمجمع مدارس أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح يرافقه عاطف سلامة مدير عام مديرية التربية والتعليم.

اطمئن محافظ مطروح على تنفيذ مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية للإجراءات الوقائية والاحترازية من تعقيم وتطهير قبل دخول اللجان مع ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى مع قياس الحرارة وعبور من بوابات التعقيم عند دخول الطلاب للجان مع تقليل الكثافة الطلابية فى اللجان تنفيذا للتعليمات الوزارية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا، كذلك الاطمئنان على دخول نسبة كبيرة من الطلاب على منظومة الامتحانات الاليكترونية من خلال جهاز التابلت فى إمتحانات اللغة الانجليزية فى الفترة الاولى والجغرافيا فى الفترة الثانية.

يذكر أن 16 ألف طالب بالصف الخامس الابتدائى بمطروح يؤدون الامتحان الموحد اليوم ، و2400 طالب بالصف الاول الثانوى يودون الامتحانات بمادتى اللغة الانجليزية والجغرافيا.