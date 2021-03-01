اليوم السابع
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محافظ دمياط توجه بمتابعة سير أعمال امتحانات النقل

الإثنين، 01 مارس 2021 03:21 م
محافظ دمياط توجه بمتابعة سير أعمال امتحانات النقل الدكتوره منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير أعمال امتحانات النقل بمدارس المحافظة وتقييمها أولا بأول، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات النقل.

وتابع اليوم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحان الإلكترونى بمدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة، وكفرسعد البلد الثانوية بنات ومدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وإرتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وأكد عثمان، خلال متابعته لغرفة العمليات بالمديرية، أنه تم اليوم الدخول للامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام ، بسهولة ويسر بنسبة دخول تصل إلى 95%.

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام، مؤكدا تشكيل لجان للمرور على لجان الامتحانات بالمدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من إرتداء الكمامات وتوافر المعقمات والتباعد بين الطلاب، مشيرا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز .

ووجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأية طوارئ وسرعة التعامل الفورى معها حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وحفاظا على استمرار العملية التعليمية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.


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