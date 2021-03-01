اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعلن حملات إزالة لمنشآت الكافيهات الحاجبة لرؤية البحر.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 11:37 ص
محافظ الإسكندرية يعلن حملات إزالة لمنشآت الكافيهات الحاجبة لرؤية البحر.. صور محافظ الإسكندرية خلال الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عملية تفكيك كافيه "فور باى فور" بمنطقة سان ستيفانو بنطاق حى شرق، بعد انتهاء مدة التعاقد القانونية. وذلك فى إطار إزالة أى موانع حاجبة لرؤية البحر وتنفيذًا لرؤية المحافظة بعدم السماح لأى منشآت بحجب رؤية البحر عن المواطنين. 

 

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإزلالات لمنشآت الكافيهات التى تحجب الرؤية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مؤكدا على أننا لن نسمح بأى إهدار للمال العام وسنحفظ حق الدولة وحقوق المواطنين لرؤية البحر. 

 

وأشار المحافظ، إلى أن التعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها ستكون باشتراطات جديدة لا يوجد بها أى نوع من أنواع المخالفات وخاصة عدم منع رؤية البحر للمواطنين، واسترجاع ممشى الكورنيش الذى يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية، جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، ومحارب هيلع رئيس حى شرق.

 

 
 
اعمال الازالة
اعمال الازالة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 


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