محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدات لأسرة حادث انهيار بئر صرف صحى داخل منزل بمنفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة ضحايا ومصابى حادث انهيار بئر صرف صحى داخل أحد المنازل بقرية بنى شقير، التابعة لمركز منفلوط، والذى أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص أخرين، مقدما خالص التعازى لأسرة المتوفيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم اهلهم الصبر الجميل متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران يفيد إنهيار بئر صرف صحى داخل منزل ملك المواطن عبد الباسط فتحى عبد الباسط بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط ووجود متوفيين ومصابين .

وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بتوجيه سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتمكنت قوات المدنية والإنقاذ من إنتشال جثتين لطفلين هما مها احمد محمد 5 سنوات وبسملة مصطفى 6 سنوات وإنقاذ كلا من حبيبة سيد محمد 7 سنوات وفاطمة حسانين 35 سنة وايات جمال 3 سنوات وجميعهم مصابين تم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج اللازم .

كما انتقل المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد يرافقه حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط الى مكان الحادث وتابع انقاذ المصابين واستخراج الجثث وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية .

وعلى الفور تم وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومسئولى جمعية الهلال الأحمر بتقديم المساعدات المادية والعينية لأسرة المتوفيين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتجاوز تلك الأزمة كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة المنزل والبئر المنهار وعمل تقرير عاجل لمعرفة اسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حفاظا على حياة المواطنين .



حادث انهيار بئر صرف صحى بمنفلوط (3)



حادث انهيار بئر صرف صحى بمنفلوط (4)



حادث انهيار بئر صرف صحى بمنفلوط (2)