يريفان (أ ش أ)

دعا مجلس الأمن فى أرمينيا، رئيس البلاد أرمين سركيسيان، إلى إقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان، وذكر المكتب الصحفي للمجلس - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن المجلس اقترح على الرئيس سركيسيان، تلبية طلب رئيس الوزراء وإقالة رئيس هيئة الأركان العامة.

كان مكتب الرئاسة في أرمينيا قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس استلم اقتراحا جديدا من رئيس الوزراء، بإقالة رئيس الأركان العامة.

وذكر المكتب، في بيانه، أن الرئيس سيرد على هذا الطلب الجديد، في الوقت المحدد وفق القانون. وفى وقت سابق قال مكتب الرئاسة في أرمينيا، إن الرئيس أرمين سركيسيان على استعداد لجمع كل القوى السياسية على طاولة المفاوضات، لتجاوز الخلافات التي تعصف بالبلاد.



وأضاف مكتب الرئاسة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية اقترح مرات عديدة، وهو يؤكد الآن، استعداده لتوحيد القوى السياسية على طاولة المفاوضات، لحل الخلافات بينها، وللبحث عن حلول مقبولة من جانب الطرفين.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة.. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه، واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع.



وفي غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.