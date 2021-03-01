كان مكتب الرئاسة في أرمينيا قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس استلم اقتراحا جديدا من رئيس الوزراء، بإقالة رئيس الأركان العامة.
وذكر المكتب، في بيانه، أن الرئيس سيرد على هذا الطلب الجديد، في الوقت المحدد وفق القانون.

وفى وقت سابق قال مكتب الرئاسة في أرمينيا، إن الرئيس أرمين سركيسيان على استعداد لجمع كل القوى السياسية على طاولة المفاوضات، لتجاوز الخلافات التي تعصف بالبلاد.