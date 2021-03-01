لقطات جوية للرماد يغطى جبال صقلية بعد انتهاء ثوران بركان إتنا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

جبل إتنا فى جزيرة صقلية الواقع فى إيطاليا، هو واحد من أكثر البراكين نشاطا في العالم، ولا يتوقف البركان الإيطالي عن الثوران، وبين الحين والأخر تنتشر صوره وهو يضيئ سماء جزيرة صقلية وتتناقل صور البركان الانشط في العالم وكالات الانباء العالمية، وخلال الشهر الماضى ثار، مجددا، بركان جبل إتنا فى جزيرة صقلية وأضاءت الحمم البركانية سماء المدينة.

وبعد أن خمد ثوران البركان خلال الأيام الماضي، حلقت طائرات الدرون فوق فوهة بركان جبال إتنا الجنوبية الشرقية في صقلية، التي ثارت منها الحمم البركانية خلال الأيام السابقة، وأظهرت لقطات الفيديو أثار الدخان ما زالت موجودة، بينما تغطى جبال صقلية اثار الرماد الذى نتج عن الانفجار البركاني خلال منتصف فبراير الماضي، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



الجيال المحيطة بالبركان



الرماد يغطى جبال صقلية

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، أمس الأحد 28 فبراير، أنه بدءًا من 7.39 بتوقيت جرينتش، سيكون هناك زيادة في نشاط سترومبوليان في بركان إتنا، ورصد النشاط في فوهتين للبركان وبلغ ارتفاعه 300 متر، مما ينبأ بنشاط بركاني قريب في جبال إتنا الجنوبية الشرقية في صقلية خلال الفترة المقبلة.



الرماد يكسو جبال صقلية



مشاهد الرماد على الجبال

جبل إتنا اسمه باللغة العربية جبل النار المعروف أيضا باسم mongibeddu في اللغة الصقلية وmongibello بالإيطالية، وهو بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية.

بركان إتنا من أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن، ويرتفع حوالي 3326 متر (10.910 قدم) وتجدر الإشارة إلى أن هذا يختلف مع الانفجارات وهو الآن 21.6 م أقل مما كان عليه في 1865، وهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب، ويغطي مساحة 1.190 كم مربع (460 ميلا مربعا) ومحيط قاعدته 140 كيلومتر، وهذا يجعله أضخم البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، ويرتفع تقريبا ثلاثة أضعاف ارتفاع ثاني أكثر جبل ارتفاعا وهو جبل فيزوف.